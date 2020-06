La lotta al virus non va in vacanza: potenziato il laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute

Più forza e risorse per il laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città delle Salute e della Scienza. E' quanto è reso possibile dai contributi raccolti da Fondazione Ricerca Molinette al termine della campagna Insieme in Prima Linea. Un traguardo che arriva dopo aver contribuito, nella prima fase dell’emergenza sanitaria, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e caschi per ventilazione polmonare, concorrerà ora a potenziare il laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute e della Scienza.



"Con il progressivo superamento della situazione emergenziale, in accordo con la Direzione dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria, è stato deciso di utilizzare la seconda tranche di fondi per un progetto relativo alla gestione del laboratorio nelle fasi avanzate della pandemia Sars-Cov2 - si legge in una nota -. Nel corso della fase 1 e del picco pandemico, infatti, l’enorme volume di attività ha comportato la lavorazione e lo stoccaggio di numerosissimi campioni su cui sarà possibile effettuare studi per conoscere meglio il comportamento del virus e le sue caratteristiche genetiche".