Sabato a Santena l'inaugurazione di due nuovi defibrillatori

Si terrà alle 10 nell'Area Golenale di via Tetti Agostino 31 la cerimonia di inaugurazione di due defibrillatori semiautomatici per emergenza. Verranno posizionati in due luoghi ad alta frequentazione: nella stessa Area Golenale ed in piazza Martiri della Libertà, in appositi totem espositivi. I defibrillatori sono stati donati tramite il contributo e la sensibilità di 28 sponsor del territorio nell'ambito del “Progetto Cuore Informa”. Il progetto è stato ideato dalla società Italian Medical System e in cinque anni vi hanno aderito 150 amministrazioni comunali in tutta italia. Le aziende e le attività del territorio che hanno sostenuto l'iniziativa sono Adrisba Viaggi, Bergaggio Gioielli, Bitagorà Srl, Bottega della Carne, Carrozzeria Fratelli Schimmenti, Casa del Caffè Vergnano Spa, Centro Assistenza Ferro Srl, Costruire Srl, Macelleria Crivello Snc, E.T.F. Srl, Europa & Dintorni, Fit4You S.S.D.A.R.L., L'Isola del Forno, M.T. Trading Group, Ristorante Pizzeria Drago Verde, Pavisystem, Porte & Porte Falegnameria Serramenti, Razzetti Costruzioni Generali Srl, Studio Commercialista di Stefania Vottero, Studio Tecnico Associato Chiesa-Carabba, Costruzione Manutenzione Giardini Tagliante Carlo, Tekspan Spa, General Matic, Sjira Service, Ser Spa, Grissinificio Feyles Srl, Bosmal Italia Srl e M.I.T.G. Srl. "La salute viene prima di tutto – spiega Ugo Baldi, sindaco di Santena – e aumentare il grado di sicurezza della salute di tutti i cittadini rappresenta un valore aggiunto. La prevenzione ha un ruolo fondamentale ed un dispositivo come il defibrillatore può salvare una vita ed evitare dei danni cerebrali".