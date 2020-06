Sarno (PD) si domanda: “Sull'ospedale unico dell'Asl To5 perché la Regione non procede?”. Montagna: "Basta falsità"

L’Asl To5, che comprende i distretti di Carmagnola, Moncalieri, Chieri e Nichelino, aspetta notizie dalla Regione riguardo l’ospedale unico che dovrebbe sorgere in zona Vadò, al confine tra Moncalieri e Trofarello. Il progetto, già approvato dalla Giunta Chiamparino e in gran parte con un piano finanziario stabilito , ad oggi è in una fase di “stallo istituzionale”. E’ questa la causa dell’interrogazione proposta oggi durante il Question time dal Consigliere PD Diego Sarno che ha chiesto all’Assessore alla Sanità Icardi di conoscere lo stadio di avanzamento della procedura.

“L’ospedale unico in Zonà Vadò è una necessità impellente dell’area di Torino Sud: sarà baricentrico, funzionale, ottimizzerà le risorse e garantirà un servizio di eccellente livello. Per cui la domanda sorge spontanea: cosa aspetta Icardi a proseguire con la progettazione? Spero non voglia nuovamente tirare fuori dal cilindro la bufala del rischio idrogeologico, già smentita da studi specifici e garantito “empiricamente” dalla sicurezza del sito durante le due alluvioni degli scorsi anni che hanno colpito Moncalieri. Se i lavori si fermano per una questione partitica che l’Assessore lo dica e se ne assuma le responsabilità, politica e economica visti i passi formali già acquisiti”.

L’Assessore Luigi Icardi ha risposto che il progetto è condivisibile ed è messo in attesa solo dal fatto che questo studio idrogeologico non risulti ancora agli atti dell’assessorato. “ Il piano è già stato predisposto da specialisti indipendenti ed è a disposizione, se l’assessore ne vuole incaricare uno ulteriore lo faccia, ma subito”, conclude il consigliere dem. “E che anche questo alibi venga tolto dal tavolo, perché Torino Sud ha bisogno che i lavori partano subito”.

A stretto giro di posta è arrivato anche l'intervento del sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna: "Siamo stanchi delle falsità di Icardi, che le prova tutte per fermare la realizzazione del nuovo ospedale di Moncalieri e dell’Asl To5. La perizia di cui parla c’è già: venga all’ospedale Santa Croce, gliela consegnerò personalmente di fronte a medici, operatori, infermieri. Evidentemente non gli è bastata la gestione imbarazzante dell’emergenza Covid, di cui si sono accorti tutti i piemontesi, per fare un bagno di umiltà".

"L’ospedale unico è un’opera fondamentale e non più rinviabile. E mentre tutta Europa parla di fondi per lo sviluppo di edilizia sanitaria, qui si vuole bloccare un’opera già finanziata. Noi continueremo a dare battaglia per salvaguardare il diritto alla salute nel nostro territorio e permettere a a medici e infermieri di lavorare in una struttura di eccellenza", ha concluso Montagna.