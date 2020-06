Tav, Ruffino (FI): "La resa dei conti nel Governo rischia di sacrificare l'opera"

"Nel 2019 l'allora ministro Toninelli aveva sciolto l'Osservatorio Torino-Lione, una struttura tecnica governativa che ha lavorato dieci anni per la realizzazione dell'Alta Velocita'. L'analisi costi-benefici effettuata dall'Osservatorio e' chiara e ha avuto il merito di aver garantito il coinvolgimento degli amministratori locali e quindi dei territori. Adesso si vocifera di nuove nomine che il presidente Conte ha intenzione di effettuare in questi giorni nei cda delle grandi partecipate statali e mi domando perche' non ci si occupi anche e comunque gia' con un forte ritardo, di rilanciare l'Osservatorio. Abbiamo cantieri che procedono a due velocita' a seconda che si guardi il versante italiano oppure quello francese che e' operativo e macina chilometri". Cosi', in una nota, la deputata di Forza Italia Daniela Ruffino.

"Il Pd che si dice- aggiunge- o finge di essere a favore dell'opera, cosa ne pensa? E' ostaggio dei grillini al punto di sacrificare la realizzazione della Torino-Lione? Eppure quello dell'alta Velocita' e' un cantiere che dovrebbe essere operativo al 100% anche in Italia cosi' da garantire oltre all'opera anche migliaia di posti di lavoro che in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo sono indispensabili. Che cosa succede realmente all'interno del governo, non sara' mica in atto un'analisi costi-benefici tra la maggioranza e a sfavore degli italiani?".