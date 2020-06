Lunedì Cup e Centro prelievi di Venaria si spostano nel nuovo Polo sanitario

Da lunedì il Cup e il Centro prelievi di Venaria, ora in funzione in via Zanellato, si spostano nel Polo sanitario di via Don Sapino.

È questo l’ultimo tassello per la completa attivazione dei servizi nel nuovo Polo, avviata nel mese di dicembre con il trasferimento della parte amministrativa e proseguita tra gennaio e febbraio con quello della parte sanitaria e assistenziale, e che ha permesso di concentrare in un unico spazio, più moderno e confortevole, una serie di attività dislocate su più sedi differenti.

Il trasloco di Cup e Centro prelievi avverrà nel corso del prossimo fine settimana, dunque non comporterà alcuna interruzione dei servizi per i cittadini. Gli orari e le modalità di accesso rimarranno le stesse in vigore fino ad oggi, pur tenendo conto delle limitazioni dovute all’emergenza Covid. In particolare per il Cup, come in tutto il territorio dell’Asl To3, gli sportelli continuano a essere aperti solo per il ritiro referti e per la protesica. Le prenotazioni si possono effettuare per via telefonica (dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.30, ai numeri 011/4991607-610-612) o via mail, all’indirizzo cup.venaria@aslto3.piemonte.it