L'Anima Festival riparte da Max Gazzè

Un annuncio molto atteso. All'Anfiteatro dell’Anima, immersi nella natura e sotto le stelle, prenderà il via una nuova edizione del festival, diventato appuntamento fisso dell’estate cuneese.

“Quello che la Musica può fare” non è soltanto il ritornello di una canzone: Max Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo.

Il cantautore romano salirà sul magico palco dell’Anima Festival il prossimo 8 agosto. E’ il primo nome, il suo, ad essere annunciato dai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, ideatori di questo festival magico, dove la musica crea uno straordinario connubio con il paesaggio circostante. Ce ne saranno altri.

La volontà è quella di riportare la musica live in Granda, nella massima sicurezza. Gazzè era stato tra i primi, a fine maggio, a dirsi pronto a tornare sui palchi per suonare. E ha mantenuto la promessa: tra le varie tappe del suo tour, una sarà in Granda, su quel palco che ha stregato già decine di artisti. La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell'artista.

I biglietti - posti a sedere dai 25 ai 40 euro - sono in vendita già da oggi, 26 giugno, sul circuito Ticketone. Come da regole imposte dal DPCM in vigore dal 18 maggio, l'Anfiteatro dell'Anima avrà massimo 850 posti.