Dall'Assietta al Colle delle Finestre, il punto sui lavori per la riapertura estiva delle strade d'alta quota

Ultimi ritocchi sulla Provinciale 173 dell’Assietta, che riapre dal 1° luglio. Stop ad auto e moto il mercoledì e il sabato

È fissata per mercoledì 1° luglio la riapertura estiva della Strada Provinciale 173 del Colle dell’Assietta, la “cavalcata dei Duemila” sul crinale tra la Valle di Susa e la Val Chisone realizzata a scopi militari negli anni 30 del XX secolo raccordando tra loro percorsi già esistenti e nuovi tratti. La Città Metropolitana di Torino gestisce 29 dei 36 chilometri del suggestivo percorso sterrato che collega Sestriere al Pian dell’Alpe di Usseaux.

Dopo che era stato riaperto da martedì 16 giugno il tratto compreso tra il bivio con la strada comunale di Balboutet di Usseaux e il bivio con la Provinciale 172 del Colle delle Finestre, questa settimana sono proseguiti i lavori per la sistemazione del piano viabile. L'ordinanza di regolamentazione estiva per i mesi di luglio e agosto 2020 prevede la totale chiusura al traffico motorizzato della Provinciale 173 dalle 9 alle 17 nelle giornate il mercoledì e il sabato . Stop ad auto e moto quindi nelle giornate di mercoledi 1° luglio, sabato 4 luglio, mercoledi 8 luglio, sabato 11 luglio, mercoledi 15 luglio, sabato 18 luglio, mercoledì 22 luglio, sabato 25 luglio, mercoledi 29 luglio, sabato 1° agosto, mercoledi 5 agosto, sabato 8 agosto, mercoledi 12 agosto, sabato 15 agosto, mercoledi 19 agosto, sabato 22 agosto, mercoledi 26 agosto e sabato 29 agosto. Sono sempre in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e con larghezza superiore a 2 metri, il divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi.

Gli interventi realizzati nella prima metà della settimana sul tratto da Pian dell'Alpe al Colle dell'Assietta comprendono la ricarica del piano viabile e la stesa di materiale stabilizzato per migliorare la percorribilità, con la protezione della massicciata stradale fortemente esposta a causa dell'erosione delle acque piovane di scolo.

Nei prossimi giorni i cantonieri del Circolo di Perosa Argentina della Direzione Viabilità 2 e il personale del Centro mezzi meccanici della Città Metropolitana risaliranno al Colle dell'Assietta, per eseguire la finitura della sede viabile sul tratto che si sviluppa costantemente sopra i 2200 metri, dal Km 6+900 sul confine tra i Comuni di Sestriere e Sauze d’Oulx al Km 25 (Colle dell'Assietta). La settimana scorsa il passaggio sul monte Genevris a 2530 metri di quota è stato sgomberato dalle masse nevose, che si sono ritirate quasi totalmente grazie al bel tempo e al sole degli ultimi giorni. È probabile che sia necessario proseguire con i lavori per qualche giorno oltre la data di apertura, per eseguire la riprofilatura di alcune scarpate instabili e di fossi di guardia nella zona del Colle Bourget. Saranno possibili brevissime interruzioni della circolazione per il riposizionamento della macchina operatrice cingolata.

Riaperta la Strada Provinciale 256 del Rifugio Levi

È stata interamente riaperta al traffico la Strada Provinciale 256 del Rifugio Levi , nel territorio dei Comuni di Exilles e Salbertrand. La strada collega laStatale 24 del Monginevro con il rifugio Levi, la colonia alpina Candido Viberti e la frazione Grange della Valle. La chiusura invernale dell’arteria dal Km 4 al Km 8 era stata prorogata per consentire un intervento al km 7+400, dove erano presenti massi di grandi dimensioni in precaria stabilità sul versante sovrastante la carreggiata. È stato necessario frantumare i massi con l’esplosivo. Il personale del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 ha poi pulito e sistemato il piano viabile. Come detto, la Provinciale 256 è chiusa al traffico nel periodo invernale dal km 4 a fine strada al km 8. Nel periodo estivo sono in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso, il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di larghezza superiore a 2,50 metri.

I lavori al Nivolet

Si continua a lavorare anche sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, che era stata interamente riaperta nello scorso fine settimana e nuovamente chiusa da lunedì 22 giugno per le operazioni di manutenzione e per la messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno nel tratto che precede la diga del Serrù. La strada sarà riaperta al traffico turistico sabato 27 e domenica 28 giugno fino alle 22 , per poi essere nuovamente richiusa per consentire i lavori, sino a venerdì 3 luglio, a partire dal Km 9+800 (località Renarda) .

La riapertura definitiva è prevista per sabato 4 luglio.A partire da domenica 12 luglio la strada sarà chiusa nei giorni festivi sino a fine agosto , in coincidenza con l’iniziativa “A piedi tra le Nuvole” promossa dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dalla Città metropolitana di Torino.

Il giovedì la Provinciale 32 della Valle di Viù riservata ai ciclisti da Margone al Lago di Malciaussia

A partire dal 25 giugno e sino al 6 agosto la Strada P rovinciale 32 della Valle di Viù è chiusa al traffico motorizzato tutti i giovedì dalle 11,30 alle 15,30 da Margone di Usseglio al Lago di Malciaussia , per agevolare il turismo in bicicletta.

La chiusura del giovedì è in vigore dal Km 32+500 al Km 37+160 nelle giornate del 25 giugno; 2, 9, 16, 23 e 30 luglio e 6 agosto.

La regolamentazione della circolazione stradale è stata sperimentata con successo nelle estati 2018 e 2019 ed è oggetto di un protocollo d’intesa siglato nel 2019 tra Città Metropolitana di Torino, Unione Montana Alpi Graie e Comune di Usseglio.

Terminati ilavori sulla Provinciale 172 del Colle delle Finestre

Dall’inizio di questa settimana la Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre è perfettamente percorribile, dopo che si sono conclusi i lavori di sistemazione sui due versanti. In Valle di Susa il riporto di materiale e la finitura della carreggiata sterrata con un rullo costipatore consentono una perfetta percorribilità. Si ipotizza per il prossimo autunno una nuova ricarica di materiale, che consentirebbe di ritrovare la strada in buone condizioni alla fine dell'inverno. Al Km 11 i cantonieri del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana hanno ricostruito un muro di sostegno, franato nell'inverno scorso, con una scogliera in pietra-cemento. All’inizio di giugno era stato necessario rimuovere una frana di 15 metri cubi di roccia al km 16, a 3 km dal Colle delle Finestre salendo da Meana. Oltre al rifacimento di muretti danneggiati durante la stagione invernale, sono stati eseguiti il taglio dell’erba e alcune sfrondature di rami pendenti che ostruivano la visibilità.

Al Km 9+750 è stato effettuato un ripristino della bitumatura di un attraversamento stradale. In Val Chisone i cantonieri del Circolo di Perosa Argentina della direzione Viabilità 2 hanno sistemato il tratto dal bivio con la Provinciale 173 a Pian dell'Alpe a Pra Catinat. A causadelle frequenti piogge, sabato 13 giugno era crollato un muro di sostegno al Km 27+750, poco oltre il centro di soggiorno Pracatinat. I cantonieri hanno risagomato la scarpata della piazzola a monte del dissesto, in modo da garantire l'apertura al transito in sicurezza. È stata eseguita la valutazione della stabilità ed è stato programmato l’intervento di ricostruzione.