La Maison Blanche, riferimento per lo stile shabby chic

Da passione a professione. Tantissimi coltivano almeno una grande passione nella propria vita, sono molti di meno – per i motivi più differenti – quelli che sono riusciti a rendere la propria passione anche un lavoro.

E il lavoro fatto con passione, si sa, diventa un piacere che viene trasmesso attraverso la dedizione e l'attenzione per il cliente. Oggi vi raccontiamo proprio una storia di passione e dedizione: quella di una coppia di Saluzzo, nel cuneese, che è riuscita a far decollare qualcosa che era più di un semplice hobby, trasformandolo in un’attività di successo, in Italia e non solo.

Michele e la sua compagna Maura, infatti, hanno aperto La Maison Blanche, una boutique con un’ampia scelta di prodotti per la casa in puro stile shabby chic: biancheria, complementi d’arredo, arte della tavola. E hanno aggiunto anche una sezione dedicata alla cura del proprio corpo, con prodotti naturali di altissima qualità.

Cos’è lo shabby chic? Alcuni dei nostri lettori avranno già in mente di cosa si tratta: è uno stile di design di interni in cui mobili, arredi e tutti gli accessori hanno un aspetto vintage, ma al tempo stesso raffinato. Spesso l’età dei mobili e degli altri accessori è reale, ma a volte è un effetto realizzato appositamente. Questo stile è nato in Gran Bretagna, ispirato alle decorazioni tipiche delle case di campagna inglesi e dall’arredamento dei castelli della Loira, in Francia. Il termine è stato invece coniato dalla rivista britannica The World of Interiors, nel 1980. E dagli anni Ottanta questo stile ha preso piede anche negli Stati Uniti e poi in tutta Europa, Italia compresa, dove ha un pubblico di appassionati che è cresciuto soprattutto a partire da una decina di anni fa, diventando uno degli stili più di tendenza nel campo dell’interior design.

Michele e Maura sono stati fra i tanti ad appassionarsi a questo stile di arredamento molto particolare e distintivo, e nel 2016 hanno deciso di far crescere questa loro passione fino a trasformarla in una boutique a Saluzzo, in via Alessandro Volta.

E visto che la passione non ha confini, i fondatori de La Maison Blanche hanno deciso di fare un importante passo in avanti nel 2019: in un mondo sempre più connesso e digitalizzato, hanno inaugurato il loro negozio online, in modo da poter vendere non solo a Saluzzo e dintorni ma in tutta Italia e – perché no? – in tutto il mondo. Una sfida non semplice, soprattutto quando si entra in concorrenza con i grandi marketplace.