Coronavirus, solo 11 contagi in più rispetto a ieri, di cui 10 asintomatici. Tre i decessi registrati, nessuno di oggi

Sul fronte delle guarigioni, infine, sono 140 in più rispetto a ieri i pazienti che hanno riacquistato pienamente la loro salute, di cui 69 a Torino, che arriva a un totale pari a 12.669. Altre 1.265 persone, in tutto il Piemonte, sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12 in regione (due in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 303 (4 in meno rispetto a ieri).