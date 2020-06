Molinette, tumore ai polmoni asportato da "Leonardo" grazie a una ricostruzione in 3D

Un tumore polmonare asportato grazie alla collaborazione di Da Vinci. Non Leonardo, ma un robot (accompagnato dal numero XI) che ha permesso di ricostruire l'organo del paziente in 3D presso la Chirurgia toracica universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino diretta dal professor Enrico Ruffini. E che dando un'anticipazione sulla situazione della paziente, ha guidato i medici in un'operazione "a colpo sicuro", limitando al massimo l'impatto e le possibili conseguenze.



L'intervento è stato infatti eseguito su una donna di 75 anni, affetta da un carcinoma al polmone sinistro. Le condizioni generali della paziente, la ridotta riserva respiratoria e la sede del tumore non consentivano un intervento tradizionale con asportazione completa del lobo polmonare. Le conseguenze avrebbero potuto essere troppo rischiose. Ecco perché è stato scelto un intervento innovativo, mirato e progettato prima di entrare in sala operatoria, che ha permesso di offrire alla paziente una procedura chirurgica oncologicamente radicale senza però compromettere la funzionalità respiratoria.