La ricetta per la marijuana? Nascosta in cucina tra le spezie e gli aromi: un arresto a San Mauro [VIDEO]

Aveva costruito una serra artigianale per coltivare marijuana in casa. Poi, dopo il raccolto, il prodotto finiva in dispensa, dentro alcuni barattoli, tra gli aromi e le spezie. Era questa la "ricetta" che è costata le manette a un uomo di 36 anni di San Mauro, arrestato dai carabinieri per detenzione e produzione di droga.

La persona finita in manette, che si trova ora ai domiciliari, aveva precedenti penali e all'interno della sua abitazione sono stati trovati 23 piante di marijuana, 103 grammi di sostanza stupefacente, decine di taniche contenenti fertilizzante, due lampade ad alto voltaggio per illuminare la serra casalinga, due coperture ad “ali di gabbiano” in alluminio, un coltello a serramanico, un bilancino digitale e 735 euro in contanti. È stato sequestrato anche il cellulare dell’uomo perché era utilizzato per gestire il traffico di droga tramite whatsapp.