Grave incidente questo pomeriggio a Leini. In via Caselle, in corrispondenza del civico 78, proprio davanti al supermercato del Carrefour, una macchina si è ribaltata sfuggendo al controllo del suo guidatore.

Non si segnalano altri veicoli coinvolti dalla carambola, ma un uomo di 40 anni ha richiesto le cure del 118 che è subito intervenuto a prestare soccorso. Data la gravità della sua situazione, è stato trasferito in codice rosso al Cto con l'elisoccorso.