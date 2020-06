Suv Citroën C3 Aircross il partner ideale per una vita attiva

Citroën C3 Aircross è il SUV compatto della Casa del Double Chevron dedicato ad un pubblico dinamico di ogni età, amante dello stile e del benessere, che vuole dalla propria vettura efficienza, qualità, confort, oltre a versatilità di utilizzo e un eccezionale spazio utile all’interno.

SUV C3 Aircross nasce sulla piattaforma della sorellina più piccola, la berlina Citroën C3, ma rispetto a questa ha un’architettura rialzata che offre un assetto robusto e protettivo, posizione di guida elevata, abitabilità interna di riferimento. Con una lunghezza di 4,15 m, il B-suv francese si fa notare per la personalità forte e originale, dall’elevato potenziale di personalizzazione. La silhouette dalle forme generose è sottolineata da elementi grafici come i gruppi ottici a led, le barre sul tetto e i vetri laterali posteriori a effetto 'veneziana'.

Con la sua architettura intelligente, SUV C3 Aircross è ideale per vivere il quotidiano e non accetta compromessi per confort e funzionalità. Offre sedute ampie e confortevoli e si distingue per un'abitabilità di riferimento e una modularità senza confronti che tradotto vuol dire miglior altezza al padiglione del segmento e generoso spazio per le gambe; il sedile passeggero anteriore è ripiegabile a tavolino per una lunghezza di carico pari a 2,40 metri; il sedile posteriore è scorrevole e frazionabile in 2 parti indipendenti 60/40, ed il volume del bagagliaio va da 410 litri fino a 520 litri con le sedute posteriori tutte spostate in avanti e arriva a 1.289 litri con i sedili posteriori completamente ripiegati. Lo spazioso abitacolo può risultare ancora più luminoso, grazie all'opzionale tetto in vetro panoramico apribile, dalle generose dimensioni.

Il design della plancia a sviluppo orizzontale, sottolinea lo spazio disponibile a bordo e ispira protezione. Anche al volante, C3 Aircross mostra il suo carattere da suv e le sue qualità stradali.

Grazie alle sue dimensioni compatte, SUV C3 Aircross è agile e dinamico nella guida cittadina di tutti i giorni, anche nei più stretti vicoli dei centri delle nostre città.

Partner ideale per una vita attiva, SUV C3 Aircross è anche votato al tempo libero grazie al Grip Control con Hill Assist Descent che offre sicurezza e grande versatilità di utilizzo su diversi fondi stradali.

Può contare su un'ampia gamma di motorizzazioni efficienti, benzina e diesel, con cambio manuale o anche automatico a 6 rapporti EAT6.