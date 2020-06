In vacanza con Peugeot

Videocheck (per i Riparatori abilitati): un video con l’andamento del lavoro di manutenzione viene inviato direttamente sullo smartphone del Cliente.Anche Safety Bag è un prodotto brandizzato “ We All Care ”, il protocollo di sicurezza che tutela la salute di Clienti e Riparatori attraverso l’adozione di procedure di sicurezza anche più rigide di quelle previste dalla normativa.A questo punto, la vacanza con il nostro veicolo PEUGEOT si presta a nuove opportunità, grazie a modelli ad elevata versatilità. Lo dimostra la versione HYBRID di 3008, ibrida plug-in con fino a 59 km di autonomia in modalità zero emissioni. Se non bastasse, la disponibilità della trazione integrale, da vero SUV 4X4, amplia ulteriormente il raggio di azione di questo sport utility che ha ottenuto grande consenso di pubblico anche in Italia.Una caratteristica condivisa da PEUGEOT RIFTER , altro modello in gamma pronto a fondere in un solo modello lo spirito avventuroso tipico dei SUV con la grande flessibilità dei veicoli multispazio, uscendo dagli schemi ed entrando in un territorio che la Casa del Leone sta sviluppando con successo. Spirito avventuriero che si può esaltare ancor più dotandolo della tenda da tetto OVERLAND , disponibile come accessorio al prezzo di 1.769 euro.Chi vuole enfatizzare ulteriormente lo spazio di bordo, nell’universo PEUGEOT trova un valido compagno di viaggio in TRAVELLER , il grande monovolume in grado di trasportare nella massima comodità fino a 9 passeggeri, oppure dedicare più spazio al trasporto di bagagli ed attrezzature sportive.Tecnologia, design, motricità avanzata e zero emissioni si sommano, contribuendo al raggiungimento del piacere di guida alla base della filosofia PEUGEOT. Un appagamento che in vacanza diventa ancora più prezioso e gratificante.