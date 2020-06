Scuola, Cirio: "Basta incertezze, stabilire subito come aprirle in Conferenza delle Regioni"

“Su un tema così delicato come la scuola abbiamo bisogno di avere le idee più chiare". A ribadirlo è il Presidente della Regione Alberto Cirio, che questa mattina è intervenuto ai microfoni di “Centocittà” su Radio Rai Uno

“Tra i danni che il Coronavirus ha creato, -ha aggiunto il governatore- ci sono anche quelli ai ragazzi: per questo credo sia importante stabilire subito in che modo a settembre si tornerà sui banchi”. Negli scorsi giorni Cirio era già intervenuto sul tema del rientro in classe, chiarendo come la data del 14 settembre fosse fattibile. “Può – aveva spiegato - e deve esserlo perché i nostri ragazzi sono stati a casa fin troppo".



"Così come per le attività produttive -ha aggiunto stamattina alla radio - che nel Paese, sono ripartite grazie alle linee guida definite dalle Regioni abbiamo detto 'facciamo altrettanto per la scuola'. Si stabilisca in Conferenza delle Regioni come si apre e in che modo: non si può dare incertezza sul tema più importante che abbiamo che è l'educazione dei figli".