Aprono le call del 5° Torino Short Film Market

Aprono ufficialmente le call per la quinta edizione del Torino Short Film Market (17/21 novembre 2020): unica manifestazione dedicata al corto, oltre al Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont-Ferrand, ad aver vinto nel 2019 il bando di Creative Europe – MEDIA “Accesso ai mercati”.

Il TSFM - che quest’anno si svolgerà in una inedita versione ibrida in via di definizione, virtuale e fisica - rappresenta un’occasione irrinunciabile grazie alla quale chi ha realizzato o vuole realizzare un corto può trovare un coproduttore, un distributore o un buyer ed è organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio nel contesto della terza edizione di Torino Film Industry, un progetto di Film Commission Torino Piemonte promosso dal Museo Nazionale del Cinema.

La deadline per iscrivere film e progetti all’edizione 2020 è fissata per il 14 settembre . L’edizione dello scorso anno ha richiamato 600 partecipanti da circa 50 nazioni, consolidando, così, il Torino Short Film Market come il più importante evento industry italiano dedicato ai cortometraggi e uno dei più rilevanti a livello europeo.

“Come tutti gli eventi che prevedono incontri tra persone, anche il TSFM ha dovuto riflettere sulla propria natura e proporre nuove modalità di fruizione. Ad oggi, non è ancora chiaro quanto della vecchia formula del TSFM sopravvivrà nella sua quinta edizione – afferma Jacopo Chessa, fondatore del Centro Nazionale del Cortometraggio – Il Torino Short Film Market ha da subito avuto i suoi punti di forza nella capacità di mettere in contatto le persone, nell’atmosfera intima e internazionale che vi si respira, nell’attenta selezione dei progetti che vi vengono presentati.

Lo sforzo dello staff del TSFM si è concentrato quest’anno nel cercare di garantire tutti i pitch della scorsa edizione, sapendo quanto sia difficile trovare progetti in un anno di sosta forzata della produzione come il 2020. Per garantire un andamento, se non uguale quantomeno simile, a quello delle passate edizioni, ci siamo equipaggiati di strumenti digitali che permettano la partecipazione, almeno virtuale, agli eventi”.

Le call aperte sono:

Short Comedies è una sessione di pitching per progetti internazionali di commedie brevi. 5’ per presentare il progetto. Dopo la presentazione seguiranno gli incontri one to one con i decision maker.

VR Stories è un pitch di coproduzione internazionale di contenuti di realtà virtuale narrativa. Lo story telling è al centro dell’attenzione di VR Stories, dove in 5’ i creators o produttori selezionati dovranno presentare i propri progetti. A seguire, gli incontri one-to-one con i decision maker.

Distributors Meet Buyers è una sessione di pitching per rappresentanti di Compagnie di Distribuzione. I partecipanti selezionati avranno 5′ per presentare il loro Catalogo di Distribuzione. A seguire, gli incontri one-to-one con i buyers.

Oltrecorto è una sessione di pitching per registi e/o sceneggiatori. I partecipanti selezionati avranno 5′ per presentare il loro progetto di Film di Lungometraggio o Serie TV basato su un cortometraggio precedentemente completato. A seguire, gli incontri one-to-one con i decision maker.

Pitch Your Fest! è una sessione di pitching per organizzatori di Festival che prevedono Cortometraggi in programma. I partecipanti selezionati avranno 5′ per presentare il loro evento Festivaliero.

Short Films. Call per film fino a 30’ dei 2019 e 2020. La Video Library (accesso garantito fino al 1 giugno 2021) è privata e non lede il premiere status delle opere.