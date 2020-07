Panchine ridipinte e dissuasori “mosaicati”, Piazza Paravia si rifa il look per l'estate

Prosegue il lavoro del gruppo spontaneo “Gli amici di Piazza Paravia” per la cura e l'abbellimento dell'omonima piazzetta nel cuore di San Donato. Il nuovo capitolo ha previsto la manutenzione straordinaria (con listelli forniti dalla Circoscrizione 4, ndr) e la tinteggiatura delle panchine, compresa quella rossa contro la violenza sulle donne, e di alcuni dissuasori in cemento.

Gli interventi sono stati eseguiti martedì 23, giovedì 25 e venerdì 26 giugno grazie alla collaborazione con associazione Jonathan, attiva sul territorio attraverso il progetto di aggregazione giovanile “Piazza ragazzabile”: “La piazza – fanno sapere i promotori dell'iniziativa – non discrimina ed è per tutti, ma va trattata con cura e rispetto proprio perché è un bene comune.”

A luglio verrà infine posato un altro dissuasore, decorato “a mosaico” dall'associazione Ala (ex allievi liceo artistico “Primo” di Torino) e realizzato nell'ambito di Co-City Camp, sulla scia dell'intervento già realizzato nel 2018: “In questo modo – aggiungono – si cerca di trasformare un oggetto anonimo in una piccola opera d'arte, il rivestimento in ceramica offrirà unicità e durabilità superiori alla decorazione pittorica.”