Un biacco con la "passione" per lo sport e un capriolo con un trauma cranico: doppio salvataggio al Canc di Grugliasco

Due storie a lieto fine per due animali selvatici che si sono trovati in difficoltà, ma che hanno trovato qualcuno pronto ad aiutarli. Nel primo caso si tratta di un "biacco", un grosso serpente che - per quanto innocuo - può creare più di qualche apprensione in chi lo incontra.

In questo frangente, il rettile è stato ritrovato nel cortile del palazzetto dello sport di Brandizzo, dove lo hanno recuperato i tecnici faunistici del CANC, il Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco. Nonostante possa suscitare spavento in chi non conosce la specie, il Biacco è un serpente assolutamente innocuo e molto utile l'uomo perché si ciba di topi e ratti, controllandone la popolazione. Quando si trova in un locale chiuso un esemplare di quella che i vecchi piemontesi chiamavano “serpe” non bisogna allarmarsi ma avvisare il CANC. I tecnici faunistici e i sanitari del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino sono in grado di stabilire se l’animale è ferito e necessita di cure o se può essere immediatamente liberato nell’ambiente naturale, com’è avvenuto a Brandizzo.