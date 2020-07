Il nuovo Premio Mario Lattes per la Traduzione fa tappa a Torino

È dedicata alla letteratura in lingua araba tradotta in italiano la prima edizione del Premio biennale Mario Lattes per la Traduzione, promosso dalla Fondazione Bottari Lattes, in collaborazione con l’Associazione culturale Castello di Perno.

In attesa della cerimonia premiazione che si svolgerà sabato 18 luglio 2020 alle ore 18 nel giardino del Castello di Perno (Cn) nel cuore delle Langhe, il Premio fa tappa a Torino, alla Libreria Belgravia (via Vicoforte 14/D), giovedì 9 luglio alle ore 18.30 per raccontare ai lettori i romanzi e le finaliste traduttrici in gara e proporre così un momento di riflessone sulla narrativa araba contemporanea. L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per l’emergenza Covid-19. La prenotazione è consigliata: libreria.belgravia@gmail.com.

Parteciperanno: Caterina Bottari Lattes, presidente Fondazione Bottari Lattes; Mario Guglielminetti, direttore marketing Fonazione Bottari Lattes; alcuni membri della Giuria stabile che hanno selezionato i cinque libri finalisti, ovvero Anna Battaglia (ha insegnato Lingua francese all’Università di Torino e tradotto, tra le diverse opere, Oiseaux di Saint-John Perse), Mario Marchetti (traduttore di lungo corso dal francese e dall’inglese per le case editrici Einaudi e Bollati-Boringhieri, presidente del Premio Italo Calvino, autore di saggi e recensioni) e Antonietta Pastore (scrittrice e traduttrice dal giapponese, a lei si deve la traduzione di numerose opere di Haruki Murakami e autori come Soseki Natsume, Kobo Abe, Yasushi Inoue).

Conduce Jolanda Guardi, professore di Letteratura araba all’Università di Torino, traduttrice e autrice di saggi dedicati alla letteratura e alla cultura araba.