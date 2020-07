Gelati Pepino 1884: un nuovo spazio e una nuova collaborazione con Cioccolato Gourmet

Gelati PEPINO 1884 sarà più vicino ai milanesi nell’estate 2020 e lo farà con un Pop Up situato nella Stazione Centrale del capoluogo lombardo.

Da giugno a settembre il nuovo spazio sarà pronto ad accogliere cittadini, visitatori e turisti. Una posizione strategica, comoda da raggiungere e di grande passaggio, per dare a chiunque la possibilità di gustare i prodotti di Gelati PEPINO 1884 e concedersi una pausa piacevole e ristoratrice.

Ma non è solo questa la novità, il Pop Up è anche testimonianza di una partnership con due nuove proposte: Rosa Ruby, gelato al cioccolato rosa al frutto della passione e Total Black, sorbetto al cioccolato nero fondente, segnano il via della collaborazione con Cioccolato Gourmet.