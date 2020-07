No Tav, Casolati (Lega): "Opera imprescindibile. Governo metta fine a polemica assurda"

"La Tav è un'opera imprescindibile. Il ministro De Micheli metta subito la parola fine a questa assurda polemica, recentemente rilanciata dal 'no' espresso dal nuovo sindaco di Lione, che ha un sapore tutto ideologico". Così la senatrice piemontese della Lega Marzia Casolati dopo le parole del primo cittadino di Lione Grégory Doucet.

"Il Partito Democratico è da sempre favorevole all'opera, non si rimangi la parola né si attendano i veti grillini". "Sarebbe una follia interrompere la realizzazione di un'infrastruttura essenziale per i collegamenti dell'Italia. Oggi il 93 per cento delle merci che attraversano il confine con la Francia viaggia su Tir, con oltre 3,5 milioni di veicoli pesanti: il traffico merci su ferro andrebbe a decongestionare le nostre strade. L'attuale linea ferroviaria, inoltre, è obsoleta e insicura, mancano uscite di sicurezza, adeguati sistemi di aspirazione per i fumi in galleria, le distanze dei binari violano le norme europee. La Tav è una esigenza e una necessità, per la sicurezza, per l'economia, per il futuro".