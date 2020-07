Moncalieri, ancora una settimana per conoscere il candidato sindaco del M5S

L'attesa durerà ancora alcuni giorni, forse anche una settimana, poi finalmente anche il M5S scoprirà le sue carte, indicando quale sarà il suo candidato sindaco per Moncalieri in vista del voto amministrativo dell'autunno.

Il centrosinistra da mesi ha deciso di puntare sulla rielezione del primo cittadino uscente Paolo Montagna, i Moderati, dopo che è saltato l'accordo trovato a inizio anno con la Lega, hanno scelto di correre da soli, puntando su Abelio Viscomi candidato sindaco, mentre il centrodestra si è ricompattato attorno al nome di Piersandro Bellagamba (dopo che sono tramontate le ipotesi legate prima ad Arturo Calligaro e poi all'avvocato Cristiano Monticone), per il quale è sceso in campo in prima persona il Governatore Alberto Cirio.

Il Movimento 5 Stelle, dopo aver preso in considerazione anche l'idea di non correre, ha sciolto le riserve a fine febbraio, ma quando ha iniziato a mettere in moto la sua macchina organizzativa il coronavirus ha bloccato tutto. Facendo rinviare a settembre il voto amministrativo inizialmente previsto per il 31 maggio ed allungato anche i tempi legati ai risultati della piattaforma Rousseau.

I grillini, infatti, fedeli alla linea di far votare online i loro iscritti, attendono ancora gli esiti prima di ufficializzare il candidato sindaco e la lista del M5S per Moncalieri. Al momento si sa che una lista di massima è pronta e ci sarebbe anche il nominativo della persona individuata per fare il sindaco. Ma prima di ufficializzare il tutto si attende l'ok definitivo dello strumento di votazione online.

"Siamo in attesa della certificazione da parte di Rousseau, che non è prevista prima del 10-12 luglio", ha spiegato la consigliera Rita Longhin. Poi, finalmente, si conosceranno tutti i candidati in corsa per la carica di primo cittadino.