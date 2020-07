Giardino Parri, conclusa la riqualificazione. Domani apre la nuova area giochi

Il giardino Parri, una piccola area verde con alberi ad alto fusto e un'area gioco situata in via Petitti all'angolo con le vie Ormea e e Pietro Giuria, accanto all'omonima piscina, è stato oggetto nei mesi scorsi di una riprogettazione di funzioni, che ha coinvolto l'adiacente ex Scuola d’Infanzia “M. D’Azeglio”.

Proprio nel cortile interno dell'ex complesso scolastico è stata ricollocata l'area gioco, alla quale sarà possibile accedere dal varco del precedente cancello pedonale di via Pietro Giuria, mentre all'interno dell'ex giardino pubblico ha trovato posto un'area cani di circa 800 mq, dotata di fontanella e recintata con rete metallica.

Alcuni giochi a molla, un'altalena a cestone e un gioco combinato con scivolo per i quali è stata realizzata una nuova pavimentazione antitrauma, arricchiscono la nuova area giochi, ampia e molto ombreggiata.

L'intervento ha comportato un costo complessivo di 57mila euro. Nel frattempo via Petitti, dove sono state collocate delle fioriere, è stata pedonalizzata.