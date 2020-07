Santena amica delle due ruote: il 15 luglio arrivano i cartelli "Salvaciclisti"

Santena è un Comune che rispetta i ciclisti. Si svolgerà mercoledì 15 luglio l'inaugurazione dell'installazione dei cartelli “Salvaciclisti” che verranno posizionati all'ingresso della città.



L'appuntamento è fissato per le 12 in via Trinità, zona piazzale del cimitero comunale, per la cerimonia di posa del cartello alla presenza del Sindaco di Santena Ugo Baldi. Si tratta di una tappa itinerante del progetto “Salvaciclisti” per sensibilizzare gli automobilisti a prestare particolare attenzione ai ciclisti che percorrono le strade del territorio.



Il cartello che verrà posato riporterà il messaggio “Attenzione, strada frequentata dai ciclisti” indicando di mantenere la tanto agognata distanza laterale di sicurezza, tra l'auto ed il ciclista, di almeno un metro e mezzo. Un atto che realizza nel concreto la campagna di sensibilizzazione “Io rispetto il ciclista” promossa dai campioni del ciclismo e del triathlon ma anche da persone comuni che ha l'obiettivo di rispettare la vita dei ciclisti urbani, sportivi e viaggiatori.



La testimonial in Piemonte della campagna è Paola Gianotti. Ciclista eporediese di trentaquattro anni, nel 2012 ha fatto il giro del mondo con la bici e detiene il Guinness World Record come donna più veloce ad aver circumnavigato il globo. Dall'11 al 19 luglio prossimi l'atleta prenderà parte al “Giro del Piemonte” pedalando per tutta la regione per valorizzare il territorio e sensibilizzare i temi di “Io Rispetto il Ciclista”. Gli obiettivi del progetto sono quelli di rilanciare il territorio ed il turismo, di inaugurare e di installare i cartelli per il sorpasso ad un minimo di un metro e mezzo di distanza lungo il territorio piemontese, di promuovere la mobilità sostenibile ed incentivare l'utilizzo della bici coinvolgendo le Amministrazioni comunali. Dalle 12 alle 13 di mercoledì 15 luglio Paola Gianotti capitanerà il gruppo di ciclisti che giungerà a Santena per l'inaugurazione della posa del cartello “Salvaciclisti”. Il drappello proseguirà quindi verso gli altri Comuni che hanno aderito all'iniziativa. "Come Amministrazione - interviene Giovanni Le Donne, consigliere comunale di maggioranza con deleghe in materia di sviluppo della viabilità – siamo orgogliosi di essere tra i Comuni ad aver aderito a questa campagna in Piemonte. E' infatti importante fare rete per sensibilizzare gli automobilisti a mantenere la distanza di sicurezza nei confronti dei ciclisti salvaguardando la loro sicurezza e di tutti gli utenti della strada".