Alternanza scuola-lavoro: assunti dal gruppo Enel 19 ragazzi dell'Avogadro di Torino

Per 22 mesi hanno studiato tra i banchi di scuola alternando un giorno a settimana in azienda con presenza e formazione a tempo pieno nel periodo estivo e, dall’inizio di luglio, con il diploma di maturità in tasca conseguito a pieni voti, entrano ufficialmente nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato firmato con E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione. Il percorso di apprendistato professionalizzante di questi giovani talenti durerà ancora 14 mesi, per un periodo totale di 36.

I neoassunti nell’azienda elettrica sono 18 ragazzi e una ragazza dell’Istituto Tecnico Industriale Amedeo Avogadro di Torino: la scuola ha creato una classe ad hoc selezionando gli studenti in base al merito. Da inizio luglio, grazie al Programma di apprendistato scuola lavoro e al conseguimento di ottimi risultati scolastici, i ragazzi sono operai a tutti gli effetti, suddivisi nelle zone di Rivoli-Ivrea e Cuneo-Alba dell’area Nord Ovest. I neoassunti andranno ad alimentare la struttura di E-Distribuzione e a rinforzare la squadra del personale operativo, e avranno il compito di garantire la continuità del servizio elettrico nelle città piemontesi.

Il percorso formativo dei 19 studenti intrapreso con E-Distribuzione è iniziato nel 2018. Durante l’anno scolastico gli apprendisti hanno trascorso un giorno a settimana in azienda, nelle sedi di Borgaretto e al Centro di Addestramento Operativo a Basse di Stura, svolgendo un programma incentrato prevalentemente sul laboratorio e sulle competenze specifiche richieste.

Durante il periodo estivo gli apprendisti hanno lavorato in azienda a tempo pieno per sperimentarsi direttamente sul lavoro con il Training on the job affiancando le squadre operative e applicando concretamente le nozioni apprese durante l’anno, nel rispetto delle competenze acquisite in materia di sicurezza. Con la conclusione del percorso scolastico e il conseguimento del diploma di maturità, tenuto conto della valutazione di merito del percorso effettuato nei 22 mesi, i 19 neo assunti iniziano da oggi la seconda fase di apprendistato professionalizzante che avrà la durata di 14 mesi, e che gli darà la concreta prospettiva di una assunzione a tempo indeterminato.

“Sono contenta di essere entrata a far parte di questa grande azienda – commenta Lucia Loredana Sibille, una degli studenti neoassunti– mi sono trovata molto bene con i compagni di scuola e colleghi. È stato interessante applicare le materie di studio sulla pratica: le prime formazioni erano dedicate alla sicurezza e al primo soccorso, successivamente ci siamo addentrati negli aspetti più tecnici della materia. Anche se sono l’unica ragazza del gruppo mi sono integrata molto bene e il lavoro mi piace”

“Per il Piemonte è la seconda esperienza di Alternanza Scuola Lavoro – ha dichiarato Alessia Terenzi, Responsabile del Personale E-Distribuzione di Piemonte Liguria e Sardegna - e questa edizione è stata arricchita da una collaborazione con il Politecnico di Torino. Il programma è infatti stato integrato con un Laboratorio Clik - Contamination Lab and Innovation Kitchen – realizzato dal docenti del Politecnico di Torino e colleghi dello Smart Grid Lab dell’unità Tecnologie di Rete con l’obiettivo di sviluppare la conoscenza, sviluppo e sostenibilità economica del processo di innovazione”

La prima sperimentazione dell’apprendistato scuola lavoro nel Gruppo Enel è partita nel 2014 per realizzare un circolo virtuoso tra mondo della scuola e l’impresa, favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’esperienza consente di ottimizzare la gestione del turn over nelle posizioni tecnico-operative aziendali, anticipando l’ingresso degli apprendisti in azienda già durante lo svolgimento del percorso scolastico e condividendo con la scuola contenuti teorici più allineati all’innovazione tecnologica e alle esigenze industriali e un’esperienza di training on the job finalizzata a completare la formazione individuale.