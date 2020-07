Su Torino e provincia calano le temperature fino a 16°, da venerdì aumentano i rovesci

Dopo un brusco calo delle temperature nella notte, avremo un tempo in miglioramento dalla tarda mattinata, con giornate per lo più soleggiate fino a giovedì.

Temperature in diminuzione sia nelle minime che caleranno fino a 16/18 °C per poi risalire da giovedì, sia nelle massime che domani non andranno oltre i 27/28 °C per poi risalire gradualmente fino 30/31 °C. Venti deboli prevalentemente nordorientali. Calo di intensità in serata e poi saranno per lo più deboli di direzione variabile fino a giovedì compreso.

Da venerdì aumento dell’instabilità locale con rovesci più diffusi sui settori alpini, ma poi da sabato nuovo afflusso di aria più fresca che farà abbassare ancora una volta le temperature anche se sempre su valori piuttosto gradevoli. Insomma, fino ad ora il caldo si è fatto sentire solo a sprazzi e almeno fino a fine settimana sarà ancora così.

