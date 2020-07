Bambino di Collegno morto dopo esperimento chimico, i carabinieri ascoltano i docenti della scuola

I carabinieri di Collegno, su delega della Procura, hanno iniziato a sentire alcuni docenti della scuola frequentata dal piccolo Riccardo, il bimbo di 10 anni morto in seguito alle ustioni riportate dopo un esperimento chimico realizzato nella sua abitazione il 28 maggio.

Secondo quanto si apprende, per il momento non ci sarebbero elementi per ascrivere responsabilità al personale scolastico.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo, affidato al pm Laura Longo. La mamma del bambino risulta al momento indagata per omicidio colposo.