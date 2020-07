Dalla città della Mole ad Andora per rubare in uno stabilimento balneare: torinese arrestato e condannato a 8 mesi

La persona fermata è un torinese di 35 anni, già noto per i suoi precedenti di polizia, che sarà processato stamattina. Per l’arrestato , considerato il suo atteggiamento elusivo diretto a coprire il complice, è scattata anche la denuncia per favoreggiamento. Alla fine per lui è arrivata la condannato ad 8 mesi con l'applicazione della misura del divieto di dimora in provincia di Savona.

Poco fa i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Alassio, impegnata nelle ricerche dei complici in fuga, ha denunciato due persone, provenienti da Torino, entrambi di 30 anni, che facevano parte della “gang” che stanotte ha rubato nello stabilimento balneare. Sono in corso ulteriori accertamenti e approfondimenti in chiave indiziaria, per rilevare la responsabilità del gruppo in ordine ad altri fatti delittuosi commessi ad Andora.

Telecamere, testimonianze ed altri elementi informativi sono al vaglio dei militari.