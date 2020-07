Alla Sacra di San Michele per l'estate orari di visita “long”

Alla Sacra di San Michele sono stati decisi gli orari di visita per l'estate con una sorpresa per i visitatori. L'orario di visita si prolunga fino alle 18.30. Quella è l'ora in cui verranno chiusi i cancelli per l'ultimo ingresso, poi via al giro nel monumento simbolo del Piemonte. Così la Sacra, candidato a Patrimonio dell’Unesco, vuol venire incontro alle richieste di visite arrivate sul Pirchiriano nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Riprendono anche le visite guidate per gruppi. Sempre nel rispetto delle normative di sicurezza e con numeri ridotti.

La prenotazione per i gruppi è obbligatoria. Gli orari d'ingresso diventano dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00. Il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Il sabato c'è il consueto orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. Infine la domenica l'orario continuato è dalle 9.30 alle 18.30. Sempre la domenica dalle 11.15 alle 13 c'è l'ingresso solo per Santa Messa. Altre informazioni. Per accedere al percorso disabili (causa emergenza sanitaria) è obbligatoria la prenotazione. Per il trasporto di neonati e bambini, è consigliato l’utilizzo di marsupi o zaini, in quanto l'uso degli ascensori non è consentito ai passeggini. Il parcheggio comunale situato al Piazzale Croce Nera è a pagamento per Auto e Bus. Per informazioni è possibile contattare il numero 011.939130. Oppure scrivere a info@sacradisanmichele.com.