Poliambulatorio di Druento, Valle: "Garanzie sulla riapertura"

"Ho depositato un'interrogazione all'Assessore Icardi per avere garanzie sulla riapertura del Poliambulatorio di Druento" dichiara il Consigliere regionale (PD) Daniele Valle. Il Poliambulatorio è stato chiuso da AslTo3 a fine marzo, per l'emergenza Covid, e riaprirà dal 15 luglio un solo giorno a settimana per i prelievi.

"I cittadini più fragili della zona, ovvero anziani e chi ha problemi di salute, hanno assolutamente bisogno della continuità del servizio per svolgere importantissimi esami di monitoraggio" aggiunge Valle. "Per questo chiedo all'Assessore certezze su tempi e modalità di riapertura che saranno decisive per smaltire questi mesi di arretrati e per tenere sotto controllo la salute di tutti, a partire dai più deboli" conclude il consigliere regionale.