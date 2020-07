Opere pubbliche da finanziare: la circonvallazione di Carmagnola priorità per la Città metropolitana

Per la Città metropolitana di Torino riveste priorità assoluta e necessita di finanziamenti urgenti la circonvallazione di Carmagnola, così tante altre opere pubbliche inserite nell'elenco trasmesso alla Regione Piemonte. "Siamo certi che si è trattato solo di una errata interpretazione da parte di piazza Castello della nostra tabella inviata il 14 maggio scorso, dopo un intenso lavoro di concertazione con i sindaci rappresentanti delle 11 zone omogenee dell'intero territorio", commenta il consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco che negli ultimi giorni si è dato da fare per tranquillizzare i numerosi sindaci preoccupati per le notizie sulle opere in pole position.

Una lettera inviata nei giorni scorsi da Regione Piemonte alla Città metropolitana e alle Province piemontesi con l'elenco delle opere pubbliche proposte per il nuovo piano investimenti di viabilità ha fatto comprendere subito che qualcosa non andava: "avevamo mandato in Regione le opere richieste suddivise per zona omogenea - spiega Fabio Bianco - ma ci siamo accorti che invece sono state scelte solo le prime in ordine di elenco, senza comprendere che avevamo suddiviso il vasto territorio. Cosi appare esclusa l'attesissima circonvallazione di Carmagnola ma anche altri importanti interventi già concertati".