Torino piange Bruno Crozza, il commercialista cortese

Si è svolta il 6 Luglio alle ore 16, nel Duomo di Tortona affollato per l’occasione, la cerimonia dell’ultimo saluto a Bruno Crozza, stimato commercialista e revisore contabile torinese titolare di un prestigioso studio di consulenza aziendale liquidazioni volontarie e gestione crisi d’impresa insieme ai figli Gabriele ed Emanuele, quest’ultimo anche noto avvocato penalista distintosi nei noti processi Thyssenkrupp ed Eternit.



Il Professore, 78 anni il prossimo 29 agosto, si è spento la mattina di venerdì di 3 luglio scorso, lasciando la compagna Gianna e anche tre figlie, Elisa, Giulia e Laura, oltre ai nipoti Edoardo, Claudio, Elena, Anna e Silvia.



“Originario di Paderna, nel Tortonese, una vita spesa fra professione e sport, negli anni ’80 si distinse per aver portato, nell’ambito delle eccellenze del calcio locale alessandrino, la Novese a conseguire grandi risultati sul campo, sino a sfiorare per un soffio la serie C2”, lo ricorda con affetto e riconoscenza il giornalista e saggista Maurizio Scandurra.



“In quell’occasione, il genio e l’estro creativo che lo contraddistinguevano gli fecero coniare uno slogan vincente ‘No droga, sì sport’, stampato sulla maglia dei giocatori, che per l’occasione finirono addirittura su Raiuno a ‘La Domenica Sportiva’, come ha meritevolmente ricordato in questi giorni anche il collega Maurizio Iappini sulle pagine del quotidiano ‘La Stampa’. Uomo di territorio e solide radici, di indole generosa e benevolente, innamorato del suo Piemonte, delle merende signore in compagnia degli amici e degli affetti più cari, Bruno Crozza non negava mai un aiuto a nessuno, spendendosi anche in prima persona nell’esercizio della professione pur di assistere persone meritevoli in crisi”.



Per poi riprendere: “Resta l’amaro in bocca di quell’ultima cena alla ‘Trattoria Decoratori e Imbianchini’ al di là del Po sotto la Gran Madre che, per un destino beffardo di un imprevisto in autostrada non mi ha permesso, per una volta ancora, di sedermi nuovamente a tavola per tempo con un autentico signore d’altri tempi e di grande cuore a parlare di vita, sogni e passioni. Come quella granata, amore incondizionato per quel Torino cui ha sempre riservato un posto speciale”, conclude il giornalista.