Preioni (Lega): "Finalmente il consiglio regionale può tornare a riunirsi in aula"

Nel corso della conferenza dei capigruppo che si è tenuta oggi si è deciso che il consiglio regionale tornerà a riunirsi nell’aula di Palazzo Lascaris a partire da lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni per il cinquantennale dell’istituzione della Regione Piemonte. Una scelta che il gruppo della Lega auspicava da tempo, considerato l’attenuarsi dell’emergenza dovuta al Covid 19.

"Ringraziamo il presidente del consiglio Stefano Allasia di aver superato questa anomalia - spiega il presidente del gruppo Preioni a nome degli altri consiglieri del Carroccio - visto che la nostra era l’unica assemblea legislativa regionale italiana a proseguire i propri lavori in remoto".

"Questa è anche l’occasione per esprimere al presidente Allasia la nostra più viva riconoscenza per come ha condotto i lavori d’aula in questi mesi lunghi e difficili, dando prova di grande senso delle istituzioni e garantendo l’esercizio della democrazia rappresentativa anche nel mezzo di una pandemia globale".