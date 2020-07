Ospedale Mauriziano, oltre 600 firme in 48 ore per la riapertura del Servizio Psichiatrico

Riaprire il Servizio Psichiatrico dell'Ospedale Mauriziano di Torino: è questa la richiesta dell'appello pubblico che arriva su Change.org - la piattaforma di petizioni online - e che in 48 ore ha raccolto oltre 600 adesioni.

Il reparto, che ospita 16 posti letto, era stato chiuso improvvisamente durante la fase emergenziale legata al coronavirus e da allora sono montati i timori per una sua possibile chiusura definitiva.

Come si legge nel testo della petizione a firma della dottoressa Linda Massetti, difendere l’esistenza del reparto significa "garantire, non solo alla Circoscrizione, ma alla Città di Torino, la difesa di un principio bioetico fondante la cura: il dovere di “prendersi cura” della salute dei cittadini".

L’autrice della petizione sottolinea infatti come la struttura rappresenti un presidio di particolare importanza per la posizione strategica in cui si trova - servendo gli utenti di Torino Centro, Crocetta e San Salvario - e per la possibilità di fornire pronta ed adeguata assistenza alle necessità di ricovero nell'attuale fase post-Covid19.