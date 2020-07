La nostra estate 2020 a Cannes: sotto il sole in modo diverso!

Qui a Cannes, la qualità della programmazione degli eventi e della cultura vanno di pari passo con le esigenze sanitarie. Sviluppare un programma festivo per l'estate 2020 e ritrovarsi "Sotto il sole in modo diverso" è una sfida che Cannes ha saputo rilanciare. Piacere, qualità, sicurezza, la città sa come reinventarsi per continuare a riunire le persone e come segnale di ritrovo, cultura, musica e spettacoli riempiono le strade, occupano i quartieri, e si innalzano fino in cielo con "Terrasse on air", un concetto completamente nuovo sul tetto del Palais des Festivals et des Congrès.

Sì #Cannesrepart!

"Un calendario necessariamente diverso, da qui il titolo sulle note di Gainsbourg in base al quale abbiamo raccolto tutti questi eventi," Sotto il sole in modo diverso ", perché adattato alle misure stabilite dalle autorità sanitarie nazionali che scandiranno la nostra estate a Cannes con tutti gli appuntamenti che speriamo siano entusiasmanti e innovativi ». David Lisnard, sindaco di Cannes.

Terrasse on Air: un concetto innovativo dal 16 luglio al 22 agosto al Palais des Festivals

"Terrasse on air" è un programma eclettico composto da 14 spettacoli offerti sulla terrazza panoramica del Palais des Festivals et des Congrès, in un ambiente unico e magico permettendo di adottare le misure di distanziamento e le norme di sicurezza sanitaria.

Appuntamenti gratuiti in tutta la città

Abitanti di Cannes e visitatori potranno godere di molte attività estive gratuite nel centro della città come a La Bocca. Alla gioia dello spettacolo offerto dalle facciate illuminate (novità 2020), si aggiunge il piacere di assaporare film all'aperto, come quello di una passeggiata nel cuore delle graziose bancarelle dei mercati notturni.

Nove mostre per coltivare l'estate

All'aperto, nei musei e nelle sale municipali, il Consiglio comunale di Cannes invita i visitatori estivi ad aprire gli occhi e scoprire nove mostre selezionate per soddisfare tutti. Una stella della pittura contemporanea esporrà al centro d'arte La Malmaison, le fotografie di stelle (o addirittura scattate da una stella!) Saranno esposte sulla Croisette e ovunque in città, come per le mostre di sculture e dipinti, sono disponibili in una scelta varia e qualitativa.

Un PASS EXPO di soli 10 euro consentirà l'accesso alle quattro mostre a pagamento questa estate.

Trovate tutte le informazioni su "La nostra estate 2020 a Cannes"

 L'ordine del giorno: http://bit.ly/Cannes_Agenda

 La biglietteria: www.cannesticket.com

 Foto, immagini, video Photos, visuels, vidéo da scaricare qui

 Siti ufficiali: www.cannes.com e www.palaisdesfestivals.com