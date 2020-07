Doppio intervento per i vigili del fuoco di Alpignano, in un'abitazione e per un incidente stradale

Doppio intervento di per i vigili del fuoco del comando di Torino. Intorno a mezzogiorno la squadra dei volontari di Alpignano è stata impegnata per aprire l'alloggio con all'interno un uomo che si era ferito cadendo. Dopo pochi minuti il personale sanitario a cui era stato affidato è rimasto coinvolto con l'ambulanza diretta al pronto soccorso in un incidente stradale. Gli stessi vigili del fuoco sono intervenuti subito assieme ad altre ambulanze per soccorrere l'equipaggio e l'uomo trasportato. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.