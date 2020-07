Asfalto groviera in via Lorenzini: le buche un pericolo per chi transita in strada

Il Comune di Torino sta progressivamente riasfaltando le strade in città, dal centro alla periferia: una condizione piuttosto critica, in tal senso, è quella relativa a via Carlo Lorenzini, nel quartiere Borgo Vittoria.

Qui l’asfalto è più simile a una groviera che a un normale manto stradale. Un problema non da poco per gli automobilisti, i ciclisti e i motociclisti. Quest’ultimi, infatti, a causa dell’asfalto dissestato rischiano di perdere l’equilibrio e di cadere, con conseguenze piuttosto gravi. “Abbiamo inviato segnalazione alle istituzioni chiedendo che il tratto di strada venga riasfaltato, è troppo tempo che i cittadini rischiano infortuni