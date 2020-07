Lettera dei residenti di San Pietro in Vincoli ad Appendino e Palomba: "I parcheggi non si toccano"

Con una lettera indirizzata alla sindaca Chiara Appendino, al Prefetto Claudio Palomba, al Questore Giuseppe De Matteis, al Comandante dei vigili Emiliano Bezzon, oltre che ad alcuni assessori e al Presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, i residenti di San Pietro in Vincoli, associazioni e comitati riuniti di Porta Palazzo chiedono che non siano toccati i parcheggi della loro zona.

"I firmatari di questa lettera, residenti di case e condomini che insistono sull’area già parcheggio di San Pietro in Vincoli, venuti a conoscenza attraverso gli assessorati alla Viabilità, Commercio e Ambiente, dell’apertura del percorso di progettazione relativa all’area di San Pietro in Vincoli, prendendo atto che la posizione dei residenti è tutt’ora non completamente considerata, teniamo a ribadire che già a far data dall’atto di diffida al Comune di Torino del 2012 e successivo ricorso al TAR del 2013 in cui si richiedeva “di garantire ai cittadini residenti la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici di sosta per il parcheggio dei loro autoveicoli, imprescindibile completamento della loro residenza”.

"Con la presente si conferma la posizione dei residenti che era e rimane quella di avere disponibilità piena di quell’area ai fini della possibilità di parcheggiare ampiamente di quanti gravitano e abitano nei dintorni", prosegue la missiva dei residenti di via Cirio, via Pesaro e strada del Fortino. "Altre soluzioni che depauperino questa possibilità troverà i residenti fermamente contrari".

"Ribadiamo comunque che ogni decisione, visti i ventennali fatti antecedenti che hanno fatto subire a quei luoghi diverse vessazioni completamente incontrollate, comportano la necessità di una progettazione partecipata con quanti hanno interesse a quell’area", viene fatto notare dai residenti di San Pietro in Vincoli. "In particolare, riteniamo non debbano andare vanificati – con scelte quanto meno discutibili e non condivise con i diretti interessati - gli sforzi che sono stati compiuti con fatica, sacrificio e grosso impegno di risorse per restituire all’area la dignità e la vivibilità alla quale i suoi abitanti legittimamente ambivano da un paio di decenni".

"Peraltro, la posizione che abbiamo sentita ventilata di costruirvi un’area verde e/o altri spazi, la cui ambigua destinazione d’uso si presta a una pluralità di possibili utilizzi devianti, viene ad essere completamente in conflitto con le nostre esigenze - viene scritto in copnclusione - e ci troverà sempre attenti e vigilanti affinché nulla confligga con una piena e legittima usufruibilità del territorio nel rispetto della civile convivenza e delle sue più elementari funzionalità".