Presto un mondo senza contanti grazie alla valuta digitale

Il pagamento digitale sta diventando sempre più alla moda, spesso a spese del denaro fisico. Come sottolineano alcuni esperti, ciò potrebbe portare alla sua estinzione, ed è per questo motivo che le banche centrali di diversi paesi stanno valutando la possibilità di creare una valuta digitale, una forma digitale di denaro contante.

Pagamento digitale: un mercato sempre più attraente

In merito ai pagamenti digitali i metodi sono spesso più intriganti dei prodotti digitali quando si tratta di pagamenti digitali. L'emergere del mercato è sempre più pronunciato e sempre più utenti scelgono di ordinare i loro prodotti in anticipo sui loro dispositivi mobili. Possono pagare tutto dal loro smartphone, che si tratti di un caffè, un sandwich di pollo o un abbonamento TV. Il pagamento digitale mobile consente di effettuare transazioni direttamente con il proprio telefono cellulare, tramite un terminale di pagamento, un sito di e-commerce o anche trasferendo denaro direttamente da cellulare a cellulare. A seconda del tipo di trasferimento, i pagamenti mobili utilizzano diverse tecnologie: NFC, QR Code, Bluetooth o persino Internet.

Le criptomonete

Oggi ci sono oltre 4.500 valute crittografiche come bitcoin, Ether, litecoin … Queste sono valute crittografate memorizzate su un supporto elettronico, virtuali perché non hanno un supporto fisico (monete, banconote) vengono scambiate solo su Internet. Svolgono le stesse funzioni di una valuta tradizionale. Le criptovalute consentono a una comunità di utenti di scambiare beni e servizi tra loro senza dover utilizzare una valuta fiat come il dollaro o l'euro. Si basano su una tecnologia specifica chiamata "blockchain", un dispositivo elettronico condiviso che autentica le transazioni registrate.

Il pagamento digitale è approdato anche nell'ambito delle scommesse e casinò online

Contanti addio, ecco le alternative digitali nel mondo del gambling. Se c'è una cosa che caratterizza l'industria dei casinò online, è la sua propensione all'innovazione. Al giorno d'oggi, diverse invenzioni stanno rivoluzionando l'industria del gioco e, senza dubbio, l'inclusione dei pagamenti digitali. Un esempio concreto ci viene fornito da Neteller, uno dei metodi di pagamento alternativi più popolari per depositare denaro e giocare nei casinò online. Disponibile ovunque sul Web, questa modalità di trasferimento di denaro è accessibile a un pubblico internazionale e i giocatori lo apprezzano molto. Neteller è presente sulla maggior parte dei casinò online e il suo uso semplice, veloce e sicuro lo ha reso uno dei mezzi più popolari per depositare denaro per giocare online. Sono molti i casinò online che accettano Neteller per la sicurezza infallibile che offre ai suoi utenti. L'elenco lo troverete nei casinò Neteller recensiti dal CasinoHex Italia. È inoltre, accettato dalla maggior parte dei casinò online come metodo di deposito e prelievo, a differenza di altri metodi di deposito alternativi. Una grande sfida in termini di valuta digitale.