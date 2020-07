Bardonecchia, inaugurato a Campo Smith un nuovo campo base federale di sci d'erba

Lunedì 13 luglio lungo la pista Baby di Campo Smith, a Bardonecchia, è stato inaugurato un nuovo campo base federale per la pratica dello sci d’erba, rivolto in particolare agli atleti tesserati per gli sci club del Comitato Alpi Occidentali-AOC, invitati a contattare i referenti federali per informazioni e prenotazioni.

Alla semplice cerimonia, in una cornice di pubblico per lo più molto giovane, hanno preso parte e preso la parola Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia, Nicola Bosticco, amministratore delegato, Enrico Rossi, direttore commerciale della Colomion, società che gestisce impianti di risalita e piste della Conca, Andrea Tamagnone, vicepresidente della società SportDipiù Torino sodalizio presieduto da Fabrizio Benintendi, da anni molto attento agli sportivi diversamente abili e Claudio Perazzini, presidente del Rotary Club Susa e Valsusa, che fornisce gli sci d’ erba per il primo anno di attività a Bardonecchia.

Presenti, in rappresentanza del Comitato AOC della Federazione Italiana Sci (FISI AOC), Nicola Bettuzzi, allenatore della Scuola Tecnici Federali della FISI, specialità sci d’erba, responsabile del campo di Bardonecchia, Simone Sibille, coordinatore tecnico, membro della Commissione FISI-AOC e Marco Martina.

Contestualmente si è svolta una dimostrazione pratica di Alberto Bleynat giovane atleta di interesse internazionale, che è più volte sceso lungo un percorso con i paletti alti e bassi e Simone Ciervo, atleta tesserato sitting tesserato per società SportDipiù, dotato dell’attrezzatura per lo sci d’ erba specifica per i disabili.

Al termine sono scesi lungo la pista alcuni giovanissimi aspiranti di questa disciplina sportiva estiva, pazientemente avviati a questo sport dai loro maestri di sci.