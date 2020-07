Slot machine gratis, un alternativa che fa bene al portafoglio

Le slot machine sono un gioco automatico e d'azzardo senza tempo ormai. Le definiamo classiche, divertenti ed evergreen. Purtroppo, come i videogiochi da sala di un tempo e anche gli stessi flipper portano dietro di sé delle critiche molto severe. Infatti, ci sono persone che iniziano a giocare e non interrompono più, il portafoglio si svuota e chi è attorno al giocatore diventato ludopatico si preoccupa.

Le leggi sul gioco d'azzardo automatico e veloce oggi sono diventate più severe e attente, una tendenza che possiamo definire mondiale e che coinvolge tutta la filiera dei giochi a scommesse e d'azzardo. Avere degli enti di controllo come l'AAMS non basta più, delle iniziative sono state prese nei confronti delle grandi pubblicità, ad esempio gli sponsor delle scommesse sportive durante partite e match seguiti dai più giovani. In Italia, dal 2018 sono state introdotte delle novità per evitare l'aumento delle persone a rischio di ludopatia, l'ammalarsi di minorenni, i traffici monetari illeciti che ne possono derivare.

Non è vietato giocare alle slot machine ma si chiede sempre attenzione

Le slot machine così come il videopoker e altri giochi elettronici da casinò non sono pericolosi, di conseguenza non sono vietati come succede per le scommesse sportive autorizzate. Purtroppo, creando dipendenza per come sono costruiti e fanno entrare il giocatore nella sensazione perenne "sto per vincere soldi". Questa sensazione, conosciuta per chi studia e cura la ludopatia, fa perdere il senso della realtà.

L'attenzione nel gioco quindi deve essere sempre alta, per esperti e meno esperti. Con questa lunga premessa è importante parlare delle slot machine online, quelle reperibili su Internet e ce ne sono di due tipi: totalmente gratuite, a pagamento con demo gratuita. Vengono offerti da casinò online dove si giocano soldi veri, siti web dedicati ai videogiochi veloci e le slot machine vengono anche considerate così.

Le migliori slot machine online gratuite, dove cercarle.

Su Internet esistono tanti aggregatori dedicati alle Slot Machine e ai siti web che li ospitano. Oltre a descriverli e recensirli li classificano in base ai bonus o promozioni, ai giri gratuiti regalati, alla qualità tecnica della piattaforma. Le slot machine online gratuite, quindi, sono ospitate da casino online, bookmaker che offrono anche scommesse sportive, portali dedicati ai giochi elettronici senza soldi.

Slot machine online, quali sono le loro caratteristiche.

Le slot machine online sono prodotte da società informatiche specializzate nella creazione di giochi d'azzardo per il web. Questi possono includere anche roulette, giochi di carte come BlackJack, Poker e Baccarat, keno e bingo nella variante elettronica automatica, ovvero non c'è un croupier vero a gestire le cartelle.

Le società di sviluppo per il gambling e betting devono far approvare il loro gioco almeno da un ente internazionale come l'MGA, al momento valido anche per l'Italia, l'AAMS per la distribuzione nel nostro paese. Ogni Stato regolarizza il gioco d'azzardo in maniera differente con un loro ente nazionale di controllo e certificazione. Gli Stati Uniti che sono un gran paese produttore di giochi d'azzardo ha una legislazione interna per i suoi confini.

Tutti i giochi online da casinò quando hanno tutto in regola vengono venduti e distribuiti (nel gergo si dice forniti) ai singoli casinò online e bookmaker che hanno dietro una loro società di gestione e amministrazione. Anche le piattaforme devono essere autorizzate soprattutto se vogliono operare in Italia dove per legge si devono distribuire giochi d'azzardo approvati e controllati dall'AAMS.