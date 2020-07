MercoledìVeg: oggi prepariamo mini muffin di zucchini

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

Lo zucchino: ortaggio apparentemente modesto, in realtà ha il potenziale per essere una protagonista della tavola. La presenza di un’elevata quantità di acqua, l’elevata digeribilità e il suo scarso apporto calorico rendono lo zucchino l’alleato ideale per le diete ipocaloriche o per chi vuole mantenersi leggero. Altrettanto apprezzabile è la sua versatilità di consumo: infatti può essere servito crudo, fritto, grigliato, cotto al vapore, lessato. Offre inoltre un fiore apprezzatissimo anche ripieno e in pastella.

Mini Muffin di Zucchini. Mini dolcetti morbidissimi dal sapore intenso. L’aggiunta degli zucchini li arricchisce in acqua, fibre e folati, ma anche di una straordinaria dolcezza al naturale totally veg. Ottimi da gustare da soli, ancora meglio se inzuppati in una bevanda vegetale.

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi : 35 minuti Ideale per… la colazione/merenda

Ingredienti (4 persone)

75 g di zucchini chiari

120 g di farina tipo 0

100 ml di bevanda di soia arricchita in calcio (latte di soia)

70 g di malto o sciroppo d’agave

25 g di cioccolato fondente al 50%

20 g di olio di semi di girasole

1 cucchiaino raso di lievito per dolci

1 cucchiaino di cacao amaro in polvere

1 pizzico di sale

pirottini da forno q.b.

Procedimento : 1. Lavate gli zucchini e grattugiateli con una grattugia a fori stretti, quindi strizzateli leggermente per togliere l’acqua in eccesso; 2. Aggiungete il latte di soia e lo sciroppo d’agave, mescolando bene.; 3. Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde e aggiungetelo al composto.; 4. In un’altra ciotola, unite la farina, il lievito, il cacao e un pizzico di sale; 5. Aggiungete gli ingredienti liquidi a quelli solidi e mescolate velocemente; 6. Versate il composto ottenuto nei pirottini; 7. Mettete in forno già caldo a 180°C e cuocete per 25 minuti; 8. Sfornate e lasciate raffreddare.

Se avanzano?

Tritateli grossolanamente e inumiditeli con un po’ di bevanda vegetale, alternando con una crema di panna vegetale e granella pistacchi, in modo da ottenere un gustosissimo dolce al cucchiaio!