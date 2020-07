La forza delle donne per "tornare a sognare": Schillaci presenta a Venaria la lista del PD

Una bicicletta rossa come simbolo di una campagna elettorale tutta giocata tra le strade di Venaria, in mezzo ai cittadini, e con il giusto sprint per una pedalata decisa. Si è svolta ieri, nella sede di via Palestro 4, la prima presentazione della lista PD della candidata sindaca per il centrosinistra Rossana Schillaci, ex assessora al Centro Storico e alle Pari Opportunità e poi consigliera comunale. Ventitré nomi attinti dal bacino dem, di cui otto donne, vera punta di diamante dell'intero programma elettorale.

Sono Samantha Aquilino, laureata in architettura, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, impiegata presso lo Sport Club; Alessandra Capuano, agente di polizia municipale a Torino; Irene Pellissero, impiegata nel settore della medicina privata; Giulia Scribano, laureata in giurisprudenza e impiegata presso Comunità aperta; Gabriella Russo, avvocato, impiegata nell’ufficio legale di una grande azienda; Valeria Strazzeri, titolare di un'autoscuola; Valentina Valente, impiegata presso un Caf; e Lorena Zanfretta, membro della segreteria PD e operatrice sanitaria.

"Sono contenta di questa forte presenza femminile - ha spiegato Schillaci al pubblico accolto nel cortile interno del circolo -, che per noi non rappresenta soltanto una quota rosa, come comunemente la si intende. Si tratta di otto donne venariesi impegnate nel sociale e che vivono quotidianamente le nostra città. Il loro contributo è quindi molto importante".

Un momento di confronto pubblico che ha avuto luogo proprio nel giorno dell'annuncio della data per le elezioni, il 20 e 21 settembre 2020.

"Il rinnovamento di Venaria - ha proseguito Schillaci - dev'essere accompagnato dalla competenza: candidarsi sindaco è una responsabilità, non ci si può improvvisare. Serve qualcuno con la giusta esperienza, per amministrare una città come la nostra, dopo ben tre commissariamenti. E' soprattutto fondamentale avere in ogni quartiere dei punti di riferimento che si facciano da tramite con l'amministrazione, perché ciascuno ha le sue problematiche, e noi dobbiamo capire come intervenire. Lavorando insieme, verso un unico obiettivo, possiamo farcela".

Gli altri membri della lista sono: Rocco Concordia, Franco Carlando, Pino De Candia, Pasquale Fragale, Vittorio Loli, Francesco Macaluso, Daniele Milani, Stefano Mistroni, Giovanni Scialò, Simone Scornavacca, Stefano Snubbiani, Alessio Stefanoni, Antonio Trimani, Raffaele Trudu e Fabio Tumminello.

"Un elenco già formato da tempo - ha commentato il segretario PD Mistroni -, composto da tanti che costantemente, ogni giorno, spendono tempo ed energie nella militanza. In particolare le nostre otto donne sapranno manifestare tutte le potenzialità inespresse di Venaria. E vogliono farlo perché molte di loro hanno già avuto esperienze politiche importanti, oppure sono forti di un background culturale e di titoli di studio prestigiosi".

Il prossimo appuntamento elettorale di Schillaci sarà venerdì 24 luglio, direttamente in piazza, per una prima presentazione del programma elettorale assieme agli altri partiti della coalizione (Articolo Uno, Possibile, Psi, Moderati, Venaria Punto e a Capo, Europa Verde).

"La nostra città è stata abbandonata, negli ultimi cinque anni - ha concluso -, ma evidentemente siamo arrivati a questo punto perché già nei periodi precedenti erano sorte delle difficoltà. Venaria deve andare avanti, farsi notare, ha potenzialità uniche. E la Venaria che sogna è concreta: sa come realizzare i propri desideri".