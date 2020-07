Week end all’insegna dell’estate ma possibili temporali residui su Torino e provincia

Durante questo fine settimana una figura di alta pressione si estenderà sul Mediterraneo centrale.

Arriverà infatti l'ala orientale dell'anticiclone delle Azzorre che dall'Oceano Atlantico, spinto da un rinforzo delle correnti zonali, riuscirà a raggiungere il Mediterraneo, portando una nuova parentesi di tempo più stabile. Termometro in rialzo sia sui valori massimi che minimi ma canicola estiva moderata, limitata alle pianure interne o ai luoghi meno ventilati.

Avremo quindi questa situazione: da oggi, sabato 18, a lunedì 20 Luglio

Annuvolamenti irregolari con possibili temporali oggi, soprattutto il pomeriggio-sera sulle aree a ridosso dei rilievi sia alpini che collinari. Minime in pianura intorno ai 17-19° C e massime tra 24 e 26° C. In pianura venti deboli o localmente forti in presenza di celle temporalesche attive.

Da martedì 21 Luglio

Nuova alta pressione di matrice atlantica, una vecchia conoscenza che una volta allietava le nostre estati: l’anticiclone delle Azzorre porterà un rialzo termico oltre i 30° C.