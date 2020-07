Punti, spunti e contrappunti: la punteggiatura e la storia della Lettura ad Alta Voce protagonisti all'Officina della Scrittura

Avventurarsi in una foresta di virgole, punti esclamativi e altri segni di interpunzione è l’obiettivo dell’incontro di luglio del Laboratorio permanente di Lettura ad Alta Voce. Gli ampi spazi di Officina della Scrittura ospitano in sicurezza i partecipanti. Una sezione della parte teorica è dedicata alla curiosa e affascinante storia della Lettura ad Alta Voce.

Sabato 25 luglio, dalle 14.30 alle 17, Officina della Scrittura (Strada da Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 – Torino – prenotazione e iscrizioni 011 034 30 90 oppure 353 4114938) ospita gli appassionati della lettura ad alta voce per un incontro di lettura intensiva ideato e condotto da Paolo Domenico Montaldo.

Si tratta del terzo di nove appuntamenti a cadenza mensile dedicati a uno specifico argomento. Efficaci spunti di teoria e una massiccia dose di pratica, per fissare e rendere subito fruibili gli argomenti descritti nella prima parte, che si rivolgono sia a chi si avvicina per la prima volta all’arte della lettura interpretata sia a coloro che già ne conoscono le principali regole.

Paolo Domenico Montaldo, autore e regista di testi teatrali e di Letture-Spettacolo e ideatore del Corso di lettura ad alta voce dell’Associazione culturale YOWRAS, ha creato, grazie alla sua esperienza pluridecennale, un metodo di sicuro successo per trarre la massima soddisfazione dalla lettura e coinvolgere efficacemente chi ascolta.

Come usare o non usare la punteggiatura nel testo che vogliamo leggere? Come trarne il massimo vantaggio per una lettura che lasci il segno? Quando è nata la lettura ad alta voce e come si è trasformata nel corso del tempo e con l’aiuto degli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione? Queste sono solo alcune delle domande che troveranno una risposta tra spunti e brani appositamente scelti per l’occasione.

Il Laboratorio permanente si svolge negli ampi spazi di Officina della Scrittura, il primo museo al mondo dedicato al segno e alla cultura della scrittura, rispettando le regole di distanziamento e sicurezza.