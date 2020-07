Renegade 4xe e Compass 4xe: ordini aperti per i primi SUV ibridi plug-in del marchio Jeep®

Da domani è possibile ordinare in tutti gli showroom Jeep® italiani le nuove Renegade e Compass 4xe, autentici best seller nel mercato europeo e primi modelli Jeep dotati di tecnologia ibrida plug-in. L’elettrificazione è un aspetto fondamentale del percorso evolutivo di Jeep e rappresenta l’impegno a diventare leader anche nelle sofisticate tecnologie ecocompatibili, fermi restando i valori storici di avventura, autenticità, libertà e passione. Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, i modelli Jeep 4xe sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni e con un’autonomia di 50 km in modalità full-electric*. A bordo di Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe, il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off road Jeep esprime equilibrio tra piacere di guida e rispetto per l’ambiente.

Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe: potenza e autonomia “green”

Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe presentano una soluzione ibrida senza compromessi che si integra con l’impareggiabile layout tecnico di ogni SUV Jeep, e capace di portare le loro doti a un livello superiore attraverso una avanzata tecnologia che coniuga maggiori prestazioni (fino a 240 CV), maggiore sicurezza (trazione integrale sempre disponibile) e un basso impatto ambientale (meno di 50 g/km di CO2 in modalità ibrida*).

Entrambi i modelli combinano un motore turbo a benzina da 1,3 litri con un motore elettrico situato sull’assale posteriore e alimentato da una batteria da 11,4 kWh ricaricabile durante la marcia o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica, utilizzando l’efficiente ed esclusiva easyWallbox oppure l’avanzata Connected Wallbox, o da un punto di ricarica pubblica. Da solo, l’efficiente propulsore turbo da 1,3 litri eroga due livelli di potenza, 130 CV e 180 CV a cui si aggiungono 60 CV prodotti dal motore elettrico per un totale di 190 CV (versioni Business e Limited) e 240 CV (Trailhawk e S). In termini di coppia, il motore elettrico produce 250 Nm e il motore termico 270 Nm. Grazie alla combinazione tra il propulsore a combustione interna e il motore elettrico, Renegade e Compass 4xe assicurano prestazioni e un piacere di guida straordinari: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 7,5 secondi e la velocità massima è pari a 130 km/h in modalità elettrica e fino a 200 km/h in modalità ibrida. La risposta pronta e l’erogazione fluida garantiscono il massimo piacere di guida.

Inoltre, sui modelli 4xe tre sono le modalità di guida disponibili generate dalla sinergia tra il motore elettrico e tradizionale: ‘Electric’, ‘Hybrid’ e ‘E-Save’. La modalità elettrica è ideale per i centri urbani, la modalità ibrida consente la miglior efficienza del sistema e la modalità E-save preserva o ricarica la batteria.

A tali modalità si aggiungono una serie di funzionalità specifiche per la guida elettrificata, come lo Sport Mode - che agisce su erogazione motore, taratura sterzo e pedale dell'acceleratore, regolando la guidabilità della vettura al fine di garantire prestazioni sportive; l’E-Coaching – che monitora lo stile di guida per una gestione più efficiente dell’energia, e lo Smart Charging - per gestire con facilità le modalità di ricarica sia dalla radio Uconnect del veicolo che dal proprio smartphone.

Infine, in termini di dotazioni, Renegade e Compass 4xe presentano caratteristiche esclusive e dedicate tra cui il nuovo display a colori TFT da 7” che mostra al guidatore informazioni specifiche relative alla guida in elettrico (il livello di carica della batteria, l’autonomia in modalità elettrica, a combustione interna e combinata, la percentuale di potenza e i livelli di carica) e lo schermo a colori del sistema Uconnect da 8,4” aggiornato con nuove funzionalità specifiche per visualizzare il flusso di potenza, lo storico di guida, programmare i tempi di ricarica, la gestione della modalità eSave e le diverse impostazioni di guida.

Una gamma completa

Le nuove Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe prevedono una gamma composta da tre allestimenti – Limited, S e Trailhawk – tutti con configurazione a trazione integrale, nuovo cambio automatico a sei marce e, come descritto, due livelli di potenza complessiva: 190 o 240 CV. In più, solo su Compass, è presente anche l’allestimento Business. Numerose le opzioni di personalizzazione, con diverse colorazioni per gli esterni - fino a 18 diverse combinazioni tra monocolore o bicolore con tetto nero (disponibili in base al modello) sulla Renegade e 22 sulla Compass. La gamma colori comprende per entrambi le tonalità Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black e Solid Black, cui si aggiungono 3 colorazioni specifiche per la Renegade: Bikini e Omaha Orange (su tutte le versioni tranne la S) e Matt Green (solo sulla Trailhawk) e 3 specifiche per la Compass (Ivory Tristrato, Blue Italia e Techno Green). Sono inoltre disponibili sei design dei cerchi specifici per Renegade 4xe e quattro per Compass 4xe.

Connettività, sicurezza e dotazioni all’avanguardia

I modelli 4xe sono dotati dei nuovi UconnectTM Services che prevedono cinque pacchetti di serie – My Assistant, My Car, My Remote, My Navigation e My eCharge – per la connettività di bordo e da remoto avanzata grazie a una serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort. In particolare, il nuovo pacchetto My eCharge specifico dei modelli 4xe permette di utilizzare e pagare le stazioni di ricarica pubbliche, nonché di impostare e controllare quelle private.

A questi si aggiungono funzionalità specifiche per la guida elettrificata che consentiranno ai clienti di controllare il livello di carica della batteria direttamente dalla mobile App My Uconnect, di programmare la ricarica e il climatizzatore e di visualizzare le stazioni di ricarica più vicine sulla mobile App My Uconnect e sul sistema Uconnect 8,4” NAV (di serie o a richiesta su Renegade e Compass in base alla versione).

Completano l’offerta Uconnect Services i pacchetti a richiesta – My Wi-fi, My Theft Assistance e My Fleet Manager acquistabili sul portale web My Uconnect.

Sul fronte della sicurezza, i nuovi modelli 4xe sono equipaggiati con i più avanzati sistemi ADAS disponibili, tra cui fari Full LED ad alta visibilità (di serie o a richiesta su Renegade in base alle versioni ), Bi-Xenon (su Compass), Forward Collision Warning e Lane Departure Warning Plus, Intelligent Speed Assist and Traffic Sign recognition (solo su Renegade), sensori di parcheggio anteriori (di serie solo su Renegade) e posteriori – tutti di serie, cui si aggiungono a richiesta Blind Spot Detection, telecamera posteriore per la retromarcia ParkView con griglia dinamica, Park Assist automatico e il sistema Keyless go. Inoltre, su Renegade 4xe è di serie il nuovo dispositivo Drowsy Driver Detection (rilevatore di stanchezza) disponibile per la prima volta su un modello Jeep.

Opzioni di ricarica

Ricaricare le nuove Renegade e Compass 4xe è semplice e intuitivo: entrambe propongono infatti la perfetta integrazione tra il proprio smartphone e lo schermo touchscreen da 8,4” del sistema Uconnect, per gestire la carica in base alle proprie esigenze e al proprio stile di vita. L’unità elettrica sull’asse posteriore è alimentata da una batteria ricaricabile durante la guida (grazie alla modalità e-coasting, che consente di ricaricare la batteria utilizzando la coppia negativa del freno motore) o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica e il cavo in dotazione, o attraverso un punto di ricarica pubblica tramite il cavo specifico in dotazione (di serie o a richiesta in base alla versione). Per ottimizzare i tempi di ricarica ed offrire un ulteriore e sicura soluzione domestica è disponibile l’easyWallbox, esclusiva per FCA, che assicura la ricarica semplicemente collegandosi alla normale presa di casa e prevede la ricarica veloce, il controllo da remoto e la gestione tramite App dedicata, e l’avanzata Connected Wallbox, che aggiunge servizi di connettività per la gestione da remoto.

Jeep Excellence by FCA Bank per i nuovi modelli Jeep Renegade e Compass 4xe

FCA Bank, da sempre al fianco di Jeep, supporta le vendite del brand offrendo soluzioni finanziarie in grado di soddisfare la voglia di libertà dei suoi clienti. In particolare, chi desidera mettersi al volante delle nuove Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe, può contare su Jeep Excellence, una soluzione unica e vantaggiosa. Si tratta, infatti, di un programma di vendita, con cui il cliente avrà la possibilità, alla scadenza del contratto, di scegliere tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola oppure restituirla. In più, grazie al finanziamento Jeep Excellence di FCA Bank con durata di 4 anni, Renegade e Compass 4xe sono offerti in fase di lancio con un anticipo di 6.000€ e rate mensili** rispettivamente di 299€ (Renegade) e 369€ (Compass) che il cliente inizierà a pagare da gennaio 2021. Il prezzo in promozione comprende il vantaggio economico di 2.500€ derivante dall’applicazione dell’ecobonus previsto in caso di acquisto di un veicolo elettrico o ibrido con rottamazione e subordinato alla capienza del fondo statale al momento della sottoscrizione del contratto.

Jeep Miles By Leasys

Con Jeep Miles by Leasys, la soluzione di noleggio a lungo termine ispirata al trend del “Pay per Use”, è possibile salire a bordo di una Jeep Renegade 4xe a 299€ al mese, iva inclusa, ed è possibile guidare Jeep Compass 4xe a 359€ al mese, iva inclusa, senza anticipo e con tutti i servizi inclusi. Jeep Miles by Leasys è un noleggio con durata 48 mesi che prevede i primi 1.000 chilometri già inclusi nel canone, a cui si aggiunge una quota variabile mensile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. La T-Box Mopar Connect, installata a bordo del veicolo, permette di rilevare i chilometri reali effettuati dal cliente. Nessun limite di percorrenza per un'autentica esperienza “Pay per Use”. In più, nel canone sono inclusi i seguenti servizi: tassa di proprietà, copertura RCA, Assistenza Stradale, Servizio di infomobilità Leasys I-care e l'utilizzo un'App gratuita per la gestione dei servizi; e si sceglie la formula Jeep Miles Plus si aggiungono anche la copertura Furto e Incendio, riparazione danni e la manutenzione ordinaria e straordinaria per una guida completamente libera da pensieri. Il prodotto è disponibile in Italia, Francia, Spagna, UK e Belgio e sarà lanciato entro la fine del mese di giugno anche in Germania e Olanda. L’estensione dei prodotti italiani di successo nei mercati in cui Leasys opera, rientra nel progetto più ampio di internazionalizzazione che l’azienda ha intrapreso a partire dal 2017 e che la vedrà presente in 13 mercati, rispetto agli attuali 8, entro la fine del 2021.