Sfratto Imbarco Perosino, nessun passo avanti nella trattativa con la Città

Nessun passo avanti nella trattativa tra Città di Torino e Imbarco Perosino, sotto sfratto. Lo scorso 16 luglio, come emerso oggi in Consiglio Comunale a seguito di un’interpellanza presentata dalla capogruppo di DemA Deborah Montalbano sul futuro dello storico ristorante del Valentino, si è svolto un nuovo confronto con la proprietà. Un faccia a faccia da cui non sono emerse novità.