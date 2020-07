Ai 130 all'ora in pieno centro abitato, Bezzon: "Preoccupati per sicurezza e circolazione"

Nella serata di ieri, domenica 20 luglio, la Polizia Municipale ha proseguito l'attività di controllo della velocità da tempo annunciata.

In poche ore, in via Pietro Cossa e nei corsi Potenza e Venezia, sono state accertate oltre 230 violazioni al limite di velocità e ritirate 7 patenti per le sospensioni previste dal codice.

Preoccupanti le velocità di punta che superano i 130 chilometri orari, cioè il limite massimo autostradale pur essendo in pieno centro abitato.

Oltre all'impiego di rilevatori di velocità, la polizia locale è stata impegnata, in diverse zone della città, in controlli dinamici e, anche in questo caso, i risultati confermano un trend degno di attenzione: su cento veicoli controllati, 28 erano guidati da persone che non avevano allacciate le cinture di sicurezza.

Secondo il Comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon, “entrambi questi comportamenti non possono trovare alcuna giustificazione e destano preoccupazione in termini di sicurezza della circolazione. Sempre nella serata di ieri in città si è verificato un incidente con esito mortale. Come non vedere la diretta connessione tra l'incidentalità e il mancato rispetto delle norme di sicurezza contenute nel codice della strada?”.