Guida all'ecobonus 110%

Secondo il recente Decreto Rilancio del Governo, è stato definito un ecobonus 110% che va in parte a modificare alcuni punti di quello precedente, sempre relativo a interventi di ristrutturazione su immobili per incentivare la loro riqualificazione energetica.

Com'é strutturato l'ecobonus 110%

A partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto riportato dal DL Rilancio nella sezione ecobonus 2020, è possibile realizzare opere di ristrutturazione finalizzate alla riqualificazione energetica ottenendo agevolazioni fiscali pari al 110% dell'importo speso.



Non solo, ma qualora si decidesse di effettuare i lavori con un'impresa aderente al piano, per le spese ammesse dall'ecobonus 110% del decreto rilancio è possibile che il committente non paghi neppure un euro in quanto è la ditta appaltata a farsi carico di tutti i costi gestionali.



In questo caso l'impresa riscuote la cifra sotto forma di credito di imposta, sia direttamente che indirettamente, cedendolo ad esempio a una banca o a un istituto di finanziamento.



Gli interventi possono essere effettuati (e rimborsati) soltanto se vengono rispettate due condizioni, che sono:

deve essere garantito il miglioramento di almeno due classi energetiche, confermato tramite APE rilasciato da un tecnico abilitato;

l'intervento deve interessare oltre il 25% della superficie lorda dell'edificio;

Interventi ammessi dall'Ecobonus 110% 2020

Gli interventi coperti dall'Ecobonus 110% e relativi al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile, appartengono a queste categorie:

isolamento termico tramite cappotto. Il cappotto termico consiste in un sistema di riqualificazione energetica di un immobile,attraverso l'impiego di materiali coibentanti. Il limite massimo della spesa per questo intervento è di 50mila euro per edifici unifamiliari oppure se situati all'interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti. Il limite scende a 40mila euro per ogni unità in edifici composti da due a otto strutture immobiliari, e diventa di 30mila euro nel caso in cui le unità immobiliari siano più di otto;

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi centralizzati per il riscaldamento con efficienza pari alla classe A oppure abbinati a sistemi fotovoltaici;

montaggio di impianti fotovoltaici;

interventi antisismici, soltanto nelle zone certificate come caratterizzate da rischio elevato;

interventi trainanti. Sono quelli che prevedono il montaggio di pannelli fotovoltaici, di accumulatori di energia ad essi collegati, oppure riguardanti lavori previsti dal precedente Ecobonus. In questo caso, le spese accettate sono dipendenti dal tipo di intervento principale a cui queste opere si aggregano. Tutte le volte in cui viene sostituito un impianto con un altro caratterizzato da maggiore efficienza energetica, il tetto massimo di spesa corrisponde a 30mila euro, comprendente anche i costi dello smaltimento;

Come usufruire dell'Ecobonus 110%

Per detrarre tutte le spese ammesse dall'Ecobonus 110% del decreto rilancio, è possibile usufruire di uno sconto immediato in fattura pari al 110% della cifra spesa, che viene effettuato dal fornitore, al quale viene consentito di recuperare la cifra sotto forma di credito di imposta.



In questo modo il Governo ha voluto incentivare gli interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico offrendo ai contribuenti l'opportunità di non spendere neppure un euro, e alle ditte appaltate l'occasione di aumentare il proprio giro d'affari in seguito all'incentivazione delle richieste dei lavori.



Ovviamente lo Stato ha fissato un tetto massimo di spese per evitare che le imprese fornitrici si trovino in difficoltà, visto che il rientro economico del credito d'imposta non è immediato ma richiede parecchi mesi.



Con questo decreto finanziario, il Governo si è posto l'obiettivo di rilanciare l'economia del Paese, dopo il periodo particolarmente difficile della pandemia da Covid-19.



Per informarsi dettagliatamente su tutti gli aspetti relativi all'ecobonus 110% è possibile rivolgersi a CB Amministrazioni, un polistudio di gestioni condominiali dove operano professionisti esperti di varie tematiche, tra cui anche quelle fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili.