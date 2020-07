L'accademia dei Folli in scena a Coazze con "Facciamo Radiodramma"

C’è stato un periodo in cui il teatro si poteva vivere anche per radio. In Gran Bretagna, nel 1924, la BBC mandò in onda il primo radiodramma, “Danger” di Richard Hughes. Si trattava di testi teatrali scritti appositamente per il mezzo radiofonico e relativamente brevi, anche se potevano essere divisi in due o tre parti. Molti autori di spicco come Samuel Beckett e Bertolt Brecht si cimentarono nel radiodramma. Rimane celeberrimo il racconto con cui Orson Welles spaventò gli Usa nel 1938, facendo credere al pubblico di essere sotto attacco alieno.

L’Accademia dei Folli, all’interno del cartellone della XIV edizione del Festival Pirandello e del '900, propone uno spettacolo che è un affettuoso omaggio a quello che nei primi anni ’50 in Italia veniva chiamato “il teatro cieco”.

L’appuntamento è giovedì 23 luglio alle 21.30 a Coazze (Villa Tosco-Prever) con Facciamo radiodramma! La villa si si trasforma per una sera in uno studio radiofonico negli anni ‘30: quattro attori scalcinati e un goffissimo rumorista, tra un radiodramma dei Fratelli Marx e un Grand Guignol, raccontano le loro nevrosi intrecciando storie in bilico fra realtà e finzione.